(ANSA) – LECCE, 8 AGO – “Siamo a buon punto con la preparazione, i ragazzi hanno lavorato bene con continuità. Mancosu è stato fermato da un problema della scorsa stagione, Benzar e Shakhov, arrivando da realtà diverse, hanno pagato un adattamento agli allenamenti con dei sovraccarichi muscolari”. Così Fabio Liverani, allenatore del Lecce, facendo il punto della situazione a meno di un mese dall’avvio del campionato di Serie A. “Per quanto riguarda il mercato – sottolinea l’allenatore dei pugliesi – sono in piena sintonia con la proprietà e con il ds e abbiamo le idee chiare sul da farsi. In questo momento stiamo lavorando sul 4-3-1-2 sulla base del materiale umano che ho a disposizione. Il modulo, comunque, dipenderà dagli ultimi arrivi che ci saranno”. “E dovremo ancora lavorare – conclude Liverani – per completare la rosa”.