CARACAS. – Dopo una lunghissima battaglia sul ring del palasport Miguel Grao di Lima, il venezuelano Luis Aveldaño si é appeso al collo la medaglia d’oro dopo aver battuto per 5-3 al messicano Alfonso Leyva. La vittoria é arrivata nella lotta greco-romana categoria 87 chilogrammi.

Il lottatore creolo si presentava a Lima con il titolo ottenuto nel Campionato Panamericano che si era svolto in Argentina, in quell’occasione aveva battuta al cubano Antonio Rios.

Nei 77 chilogrammi, il venezuelano Wuilexis Rivas é stato battuto per 2-3 in un incontro molto combattuto nella finale per l’oro dallo statunitense Patrick Smith.

Nella categoria 97 kg, la terra di Bolívar ha vinto il bronzo grazie alla vittoria 9-0 di Luillys Pérez contro il dominicano José Arías. In questa categoria l’oro é stato vinto dal cubano Gabriel Rosillo e l’argento dallo statunitense Tracy Hancock.

Nel nuoto, staffetta 4×100 mista, la squadra venezuelana ha chiuso al quarto posto alle spalle di Stati Uniti, Brasile e Messico. Nel team creolo c’era l’italo-venezuelano Alberto Mestre, con lui si sono tuffati in vasca Cristian Quintero, Andrea Santander e Jeserik Pinto.

Oggi, saranno in gara diversi atleti italo-venezuelani iniziando con Alberto Mestre nei 100 metri stile libero. Nei 200 rana, nel secondo hit, ci sará il gioiellino targato Centro Italiano Venezolano di Caracas, Marco Guarente. Mentre nel terzo sará la volta di Carlos Claverie Borgiani.

Nella BMX sará in gara il ciclista di origine italiana Jefferson Milano che nella cronometro se la dovrá vedere con il connazionale Ruben García.

Ma sicuramente, gli sguardi dei tifosi venezuelani saranno puntati nella prova del salto con l’asta per vedere le prestazioni della bella Robeilys Peinado.

Al momento, la spedizione creola ha visitato in 18 occasioni il podio dei Giochi Panamericani grazie alle 4 medaglie d’oro, 6 argenti ed 8 bronzi. Il Venezuela al momento é al 13esimo posto nel medagliere.

(di Fioravante De Simone)