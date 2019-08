(ANSA) – NUORO, 8 AGO – Un rogo scoppiato nella zona industriale di Ottana (Nuoro) ha portato alla chiusura della strada provinciale 17 Ottana-Bolotana. L’incendio è divampato intorno alle 16.30 da almeno quattro focolai in una zona limitrofa a quella percorsa del fuoco già avantieri, tra Dualchi e Silanus, dove sono andati in fumo centinaia di ettari di terreno. Sul posto stanno operando le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale, vigili del fuoco e Barracelli. In zona sono anche arrivati quattro elicotteri e un Canadair che stanno lanciando bombe d’acqua nel tentativo di arginare le fiamme. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando anche della viabilità e i carabinieri. La situazione è attualmente sotto controllo e non si registrano danni ad aziende. È stato invece già domato, anche con l’intervento del Super Puma e di due elicotteri della flotta regionale l’incendio divampato nel pomeriggio in località Codes, sempre a Silanus.