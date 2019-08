(ANSA) – ROMA, 8 AGO – L’Haute Route Oman, una delle sfide più dure dello sport in senso assoluto, è stata disputata per la prima volta a marzo e ha visto l’adesione 262 ciclisti non professionisti provenienti da 27 Paesi: tra loro anche il pilota Jenson Button, campione del mondo di F1 nel 2009. La spettacolare bellezza naturale dell’Oman sarà protagonista anche della 2/a edizione dell’evento in programma dal 6 all’8 marzo 2020. La catena montuosa dell’Oman, Al Hajar, offrirà ai ciclisti alcune delle salite più impegnative nel mondo, tra le quali le cime gemelle di Jebel Akhdar e Jebel Hatt, che fanno concorrenza ad alcune delle salite più conosciute al mondo del ciclismo, come l’Alpe d’Huez o il Passo dello Stelvio. La sfida all’insegna dell’estremo prevede tre giorni di gara per un totale di 260 km, con oltre 5,500 metri di dislivello: Jebel Akhdar, la ‘Montagna Verde’, proporrà una pendenza del 10,3% con un dislivello di 1.411 metri.