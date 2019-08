CARACAS – La Vinotinto dei canestri é in Italia dove parteciperà, da oggi fino a sabato, nella Verona Basketball Cup. Questo torneo servirà alla nazionale di Fernando Duró come preparazione in vista dei mondiali che si disputeranno, tra il 31 agosto ed il 15 settembre, in Cina.

Il Venezuela farà il suo esordio, oggi alle 18:00 (ora di Roma), contro la Russia sul parquet del Palaolimpia della città di Romeo e Giulietta.

Il coach argentino Fernando Duró, ha le idee chiare sull’importanza di partecipare a questi tornei per testare i suoi giocatori. Ha avuto una prima chance nei giorni scorsi nei Giochi Panamericani.

“Continuiamo la nostra preparazione, la differenze é che fino ad ora abbiamo giocato contro nazionali americane. Adesso avremo la possibilità di affrontare quintetti europei ed africani. Mancano ancora alcuni giorni per la palla a due nel mondiale”.

Dopo il match contro il paese euroasiatico, la Vinotinto sfiderà domani il Senegal e sabato l’Italia.

“Affronteremo delle big, abbiamo avuto l’esperienza di partecipare ai Giochi Olimpici a Rio nel 2016 e questa sará un’altra occasione di sfidare delle ottime nazionali come la Russia e l’Italia”.

Nel comunicato stampa della Federación Venezolana de Baloncesto il coach della nazionale creola ha fatto il punto anche sugli azzurri. “La nazionale italiana é in processo di ristrutturazione da un po’ di tempo e per noi é una benedizione essere qui”.

Anche per l’Italia questo torneo servirà come preparazione per la kermesse iridata che di disputerà in Cina. Naturalmente a Verona non ci sarà Danilo Gallinari, operato sabato di appendicite e dimesso l’altro ieri dall’ospedale: il Gallo, che compirà 31 anni dopodomani, giorno della partita col Senegal, dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a partire da lunedì, quando inizierà il raduno di Roma.

Mancheranno per l’intera manifestazione anche il capitano Luigi Datome, che continua il recupero dopo l’operazione al ginocchio, e Andrea Cinciarini, fermato dallo staff medico per una live distrazione muscolare.

Nel mondiale la nazionale ven seezuelana la vedrà con i padroni di casa (31 agosto), Costa d’Avorio (2 settembre) e Polonia (4 settembre).

Dal canto loro, gli azzurri esordiranno contro le Filippine il 31 agosto, poi se la vedranno con l’Angola il 2 settembre e due giorni dopo incontreranno la Serbia.

(Di Fioravante De Simone)