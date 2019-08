(ANSA) – ROMA, 8 AGO – C’è anche il nome di Iker Casillas nella lista dei giocatori del Porto che sono stati ‘iscritti’ presso la lega calcio portoghese per giocare in campionato. Lo ha reso noto il club senza fare commenti. Il portiere spagnolo che è stato campione del mondo e d’Europa sia a livello di nazionale che di club ha sofferto un infarto acuto al miocardio a maggio, mentre si allenava, e da allora non è più tornato in campo, e i medici si erano detti “non ottimisti” sulle sue possibilità di un rientro all’attività agonistica. Così sta ricoprendo un ruolo di ‘collegamento’ tra squadra e dirigenza ma, a 38 anni, non ha perso le speranze di tornare a fare il calciatore e ora il Porto sembra volerlo assecondare. Così ha inserito Casillas nella lista della prima squadra e non ha assegnato ad altri la maglia con il numero 1. Attualmente in porta dei ‘Dragoni’ gioca l’argentino Agustin Marchesin, arrivato in estate e fra i migliori in campo nel match dei preliminari di Champions contro il Krasnodar.