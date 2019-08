ROMA.- LUKAKU all’Inter che ora aspetta anche DZEKO, niente Inghilterra per DYBALA (il Tottenham ha preferito prendere SESSEGNON dal Fulham e LO CELSO dal Betis) e MANDZUKIC.

La chiusura del mercato della Premier in entrata non ha dato gli esiti che sperava il d.s. dei bianconeri Paratici, così ora la Juve si ritrova con un parco attaccanti affollato e dovrà inventare qualcosa per sfoltire l’elenco dei giocatori a disposizione di Sarri.

Probabile che torni alla carica con HIGUAIN affinché accetti il passaggio alla Roma, se davvero i giallorossi dovessero ritrovarsi senza centravanti (l’alternativa MARIANO DIAZ lascia fredda la tifoseria).

Mandzukic potrebbe invece finire al Borussia Dortmund, che cerca un attaccante e aveva sondato anche la Roma per SCHICK. I giallorossi continuano anche a seguire la pista ALDERWEIRELD per la difesa, anche se ha ripreso forza la candidatura alternativa di LOVREN del Liverpool.

In Inghilterra andrà PRAET, perché la Samp lo ha ceduto a titolo definitivo al Leicester per 25 milioni. Un affare che non si farà è quello di ZAHA al Napoli:

Il Crystal Palace ha detto a chiare note che non cederà il suo attaccante, che piaceva anche all’Everton e voleva andarsene. Così ora De Laurentiis, che in cuor suo spera ancora di prendere ICARDI, vira su altri obiettivi, come quel LOZANO che il Psv continua a tenere in panchina.

Lo stop agli acquisti per le squadre inglesi vuol dire anche che RUGANI è rimasto alla Juve (l’Arsenal gli ha preferito DAVID LUIZ) e altrettanto vale per MILINKOVIC SAVIC alla Lazio, visto che sul talento c’era il Manchester United, che però, non avendo ceduto POGBA, non ha operato l’affondo decisivo.

Ora potrebbe tentare il colpo il Paris St. Germain, impegnato in questo momento a cedere NEYMAR: il Real Madrid si è fatto sotto con decisione, anche se è da escludere che MODRIC possa prendere la strada di Parigi.

Il Verona ha invece dato due giorni di tempo a BALOTELLI per decidere sull’offerta che gli ha fatto, ma Supermario preferisce l’ipotesi Flamengo, visto anche che a Rio lo accompagnerebbe il fratello Enock, destinato ai carioca del Boavista, squadra di una località costiera, Saquarema, più adatta alla pratica del surf che del calcio.

Il Cagliari nonriesce a concludere l’acquisto di DEFREL dalla Roma ed è tornato sul viola SIMEONE. In entrata per la Fiorentina c’è PULGAR, in arrivo dal Bologna. Il Lecce punta ancora MITROGLU per l’attacco, l’Atalanta ha messo a segno un bel colpo ingaggiando per la difesa lo svincolato SKRTEL.