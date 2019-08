ROMA. – Rischiava di segnare la fine di un’epoca, quella di milioni di ragazzi che finita la scuola sceglievano il giro dell’Europa con l’Interrail, il pass ferroviario a prezzi vantaggiosissimi. Con tappa obbligatoria a Londra.

L’allarme era arrivato nelle ultime ore quando le ferrovie inglesi avevano annunciato il ritiro dal sistema europeo che da 47 anni vedeva il Regno come una delle possibili (e gettonatissime) tappe del tour.

Tutto era stato deciso e dal primo gennaio sarebbe dovuto scattare lo stop, legato ad una controversia tra il Rail Delivery Group (Rdg), che rappresenta gli operatori ferroviari britannici, e l’Eurail Group che gestisce l’Interrail. Ma poi è arrivato il contrordine. Il regno continuerà a essere “partner” dell’accordo. E così non cambia nulla. Una delle vacanze più amate e sognate dai giovani, resta possibile.

Rdg ha accusato Eurail Group di aver causato la rottura, ma ha comunque precisato che, a seguito alle reazioni causate dall’annuncio di uscita dal sistema, i negoziati sono stati ripresi, e conclusi positivamente.

“Le compagnie ferroviarie britanniche non hanno mai voluto lasciare Interrail. A seguito della forte reazione alle notizie della nostra uscita, noi ed Eurail, la società che gestisce Interrail, abbiamo rinnovato i colloqui”, ha riferito il Rail Delivery Group su Twitter. “Siamo lieti d’informare i nostri passeggeri di aver raggiunto un accordo e che rimarremo parte sia d’Interrail sia di Eurail”, ha scritto in un altro tweet.

Niente pericolo quindi, le stazioni ferroviarie britanniche resteranno visitabili con i pass di viaggio del programa Interrail, fondato nel 1972. Per anni, il pass è stato un vero e proprio rito di passaggio per i giovani, e oggetto di Desiderio di milioni di maturandi, che come regalo per il diploma di scuola superiore volevano ricevere il biglietto economico e con destinazioni illimitate in un determinato periodo di tempo, per scoprire le città, le culture e le persone di decine di Paesi europei.

Inizialmente riservato agli under 26, a partire dal 1998 l’Interrail è diventato utilizzabile a ogni età, con diverse tariffe, vantaggiose soprattutto per i più giovani, per i quali il pass è ancora simbolo di un’avventura senza limiti alla scoperta del continente. Compresi i panorami di Scozia, Galles e Inghilterra.

(di Stefano Intreccialagli/ANSA)