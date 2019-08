(ANSA) – ROMA, 8 AGO – Si apre con una vittoria sul Senegal (111-54) il secondo torneo di preparazione che porterà la Nazionale verso la Fiba World Cup di basket, in Cina. Riprendendo il filo interrotto a Trento, gli azzurri centrano un altro successo e si preparano a sfidare la Russia, ovvero la formazione più competitiva del quadrangolare veronese (domani alle 20,30). Privo per tutto il torneo di Danilo Gallinari (in recupero dopo l’operazione di appendicite), Gigi Datome (in recupero dopo l’operazione al ginocchio) e Andrea Cinciarini (lieve distrazione muscolare, il coach Sacchetti ha proseguito con il turn-over, lasciando fuori dai 12 Marco Belinelli (esordio domani contro la Russia), Amedeo Tessitori e Riccardo Moraschini. Il match contro il Senegal si è rivelato fin da subito un buon test per proseguire la preparazione e oliare i meccanismi che dovranno portare la squadra al top il 31 agosto, giorno in cui l’Italia esordirà al mondiale contro le Filippine. Ottime le prove di Aradori e Vitali (15 punti ciascuno).