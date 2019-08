Solo per consegnare…

Camminando lungo le navate della chiesa, osservo gli altari e non posso fare a meno di notare lo scorrere del tempo impresso su statue, affreschi e tele; ferme da tanti anni nella loro posizione, le figure guardano con benevolenza i fedeli e li accompagnano con la loro presenza discreta, senza far rumore.

Eppure, non è per fissare e conservare qualcosa che queste opere sono state pensate e realizzate ma per gridare, per parlare, per consegnare all’uomo una fede, una speranza, un amore, per mantenere viva l’attesa del Signore.

Nel fermarsi a pregare o a contemplare, non c’è una fissità ma un moto continuo: Dio verso l’uomo e l’uomo verso Dio.

don Gian Luca