(ANSA) – MILANO, 9 AGO – E’ morto l’operaio di 27 anni che ieri, 8 agosto, è stato colpito da una trave ed è caduto nel vano ascensore di un parcheggio in via Giovanni Battista Soresina a Milano. L’uomo era apparso da subito in condizioni gravissime ed era stato trasportato in coma all’ospedale Niguarda dove oggi è stato dichiarato il decesso.