(ANSA) – ROMA, 9 AGO – “Neymar aspetta il Barcellona fino al 20 agosto”. Continua a impazzare la telenovela legata all’asso brasiliano del Psg, in rotta col Psg e desideroso di tornare in Catalogna, anche se i rapporti tra Barca e Al-Khelaifi non rendono facile la trattativa. “Il Barcellona resta la prima scelta di Neymar, ma senza perdere di vista il Bernabéu – scrivono i media spagnoli – Per ora, Neymar attenderà qualche mossa da parte del suo ex club anche se avrebbe preferito conoscere il suo futuro prima dell’inizio del campionato francese, domenica sera quando il Psg affronterà il Reims al Parco dei Principi. Il brasiliano aspetterà il Barça fino al 20 agosto”. Intanto il papà del calciatore ha spiegato che “mio figlio sarà di nuovo felice quando si divertirà a fare il suo gioco”.