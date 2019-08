(ANSA) – TORINO, 9 AGO – “Salvini deve prendersi la responsabilità della sua decisione davanti al Paese. Ancora una volta ha messo davanti a tutto le intenzioni del suo partito e la ricerca del consenso”. Così la sindaca M5S Chiara Appendino, “preoccupata” per Torino: “Questo governo è stato molto vicino alla città – dice a margine di un incontro in Prefettura – Penso alle Atp, al Moi e al Teatro Regio. Le questioni aperte sono tante, tra cui i 150 milioni di euro per Torino area di crisi complessa. Mi chiedo come andranno a finire”. “Sono preoccupata per la mia città, perché effettivamente questo governo è stato molto vicino a Torino”, ribadisce la sindaca Appendino. “Penso ancora al fondo Salva Roma, che aveva ricadute anche su Torino – conclude – e ai finanziamenti per la Metro2”.(ANSA).