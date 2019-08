(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 9 AGO – “Il Paese si prepara a una campagna elettorale che si prevede senza esclusioni di colpi”. Lo scrive l’Osservatore Romano in un articolo sulla crisi politica in Italia. “Innescata dal leader della Lega, Matteo Salvini, in Italia si apre la crisi di governo”, è il titolo in prima pagina sul giornale della Santa Sede che evidenzia come l’ipotesi di tornare alle urne ad ottobre “confliggerebbe con le scadenze legate al bilancio”.