(ANSA) – IL CAIRO, 9 AGO – I ribelli Houthi hanno annunciato oggi l’uccisione in Yemen del fratello del loro leader ad opera della Coalizione araba a guida saudita che dal 2015 combatte le milizie sciite vicine all’Iran. In un comunicato del ministero dell’Interno degli Houthi, che controllano la capitale Sanaa, si afferma che Ibrahim al Houthi, fratello del leader Abdel Malek al Houthi, è stato assassinato “da mani traditrici” dell’alleanza araba, che sostiene il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, con sede nel sud del Paese. Nella nota, diffusa dall’emittente dei ribelli Al Masirah, non si forniscono altri particolari.