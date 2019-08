(ANSA) – ROMA, 9 AGO – “Ti aspetto”. Juan Jesus chiama Mauro Icardi, pubblicando sul suo account di Instagram due parole che hanno il sapore dell’invito e che fanno sognare a occhi aperti i tifosi della Roma, club al quale l’attaccante argentino è stato spesso accostato nei giorni scorsi. Icardi, come noto, da tempo non rientra nei piani dell’Inter, che è disposta a cederlo. Il giocatore, tuttavia, ha sempre rifiutato qualsiasi destinazione, facendo intendere che gradirebbe solo la Juventus. Chissà che non raccolga il messaggio-invito rivoltogli dal difensore dei giallorossi.