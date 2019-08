(ANSA) – GENOVA, 9 AGO – Lasse Schone è ufficialmente un giocatore del Genoa. Il centrocampista danese, a tre giorni dal suo arrivo a Genova ha firmato un contratto biennale a titolo definitivo. Schone è già in ritiro a Cavriago con la squadra e stamattina ha sostenuto il suo primo allenamento coi nuovi compagni mentre nel pomeriggio scenderà in campo nella partitella con la Massese. Nazionale danese, come il compagno di squadra Lerager, Schone è reduce da sette stagioni all’Ajax dove è diventato il giocatore straniero con più presenze. Nell’ultima stagione oltre ad aver conquistato il titolo di campione d’Olanda con i Lancieri è arrivato sino alla semifinale di Champions League. Intanto la società rossoblù ha annunciato che al termine del ritiro in Emilia Romagna, domani l’ultima seduta, la squadra riprenderà i lavori in vista dell’esordio in Coppa Italia a Masone, comune dell’entroterra ligure, in attesa del completamento dei lavori in corso al centro sportivo Signorini.