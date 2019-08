(ANSA) – TORINO, 9 AGO – Parte dallo youtuber torinese Edoardo Mecca, e da Berry, giocatore degli Insuperabili, la onlus che sostiene 13 academy di calcio per atleti disabili in tutta Italia, la sfida ai cyberbulli che lo hanno insultato sui social dopo che lui aveva postato un suo selfie con il neo acquisto della Juventus Aaron Ramsey. Da tifoso bianconero, Berry, qualche settimana fa ha atteso il giocatore gallese fuori dallo studio medico per farsi un selfie con lui. Sui social la foto non è passata inosservata, perché Berry assomiglia molto al campione francese Franck Ribery, e molti hanno cominciato a indirizzare nei suoi confronti commenti e insulti. Un episodio di cyberbullismo che Berry ha riferito a Davide Leonardi, responsabile degli Insuperabili e allo youtuber Edoardo Mecca, che insieme a lui hanno lanciato una sfida ai ‘leoni da tastiera’ invitandoli ad un torneo di calcio che si disputerà a Milano. Su Youtube il video della sfida.(ANSA).