(ANSA) – GENOVA, 9 AGO – La Sampdoria al lavoro per François Kamano del Bordeaux, esterno sinistro classe 1996 che recentemente è stato nel mirino del Liverpool. I francesi vogliono almeno 15 milioni, la Sampdoria sta cercando un’intesa per il giocatore originario della Guinea che andrebbe a sostituire Gaston Ramírez che piace molto in Russia. Intanto la prossima settimana si dovrebbe sbloccare in un senso o nell’altro la trattativa tra il gruppo di Gianluca Vialli e il presidente, Massimo Ferrero, per l’acquisto della Sampdoria da parte della cordata che vede in prima fila l’ex bomber blucerchiato. (ANSA).