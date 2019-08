(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Serena Williams e Marie Bouzkova sono le prime due semifinaliste della “Rogers Cup”, torneo Wta Premier in corso sui campi in cemento di Toronto. La 37enne statunitense ha superato per 6-3 6-4 Naomi Osaka, n.2 del tabellone, la quale però, complice la sconfitta di Karolina Pliskova contro Bianca Andreescu, lunedì tornerà in testa alla classifica mondiale. La 21enne ceca Marie Bouzkova ha invece avuto la meglio sulla romena Simona Halep, ritiratasi nel secondo set per un problema al tendine d’Achille dopo aver perso il primo per 6-4.