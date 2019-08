(ANSA) – REGGIO EMILIA, 10 AGO – Proseguono le ricerche dell’uomo, identificato dalla Polizia di Reggio Emilia, accusato di aver ucciso a coltellate una giovane di 24 anni che stava lavorando nel bar di famiglia, alla prima periferia della città. L’ordine di cattura è stato diramato in tutta Italia e ai posti di frontiera. La polizia, in accordo con la procura, ha deciso di diramare la foto dell’indiziato del delitto, l’uomo che, secondo le ricostruzioni ha ucciso la giovane della barista giovedì attorno alle 18 al bar ‘Moulin Rouge’ di via XX Settembre. Si tratta di Boukssid Hicham, marocchino 34 anni, che ha fatto perdere le sue tracce dopo l’omicidio della barista.