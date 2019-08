(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Marc Marquez su Honda ha fatto segnare il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gp d’Austria. Lo spagnolo, con il tempo di 1:23.251, ha preceduto di 340 millesimi Maverick Vinales con la Yamaha e di 342 le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Quinto tempo per Fabio Quartararo con la Yamaha non ufficiale e sesto per Valentino Rossi, staccato di 451 millesimi da Marquez. Si qualificano per la Q2 anche Jack Miller, Takaaki Nakagami, Alex Rins e Pol Espargarò, quest’ultimo staccato di oltre sette decimi dal leader.