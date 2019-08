(ANSA) – TORINO, 10 AGO – Un alpinista tedesco è precipitato per sessanta metri lungo la via normale al Monviso, sulle prime rocce sopra il ghiacciaio superiore, riportando un grave politrauma. Alla caduta hanno assistito quattro tecnici del Soccorso Alpini che stavano effettuando la salita per conto proprio e hanno prestato i primi soccorsi all’alpinista. Nonostante la rovinosa caduta, l’uomo era cosciente. L’elisoccorso del 118, intervenuto con il medico e i tecnici del soccorso alpino, lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale. Illeso il compagno di cordata, che è stato recuperato dall’elicottero. (ANSA).