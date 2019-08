(ANSA) – NAPOLI, 10 AGO – “La Juventus resta la favorita, ha vinto otto scudetti di fila. Noi aspettiamo la fine del mercato perché, come dice il presidente, faremo ancora un colpo e vedremo chi sarà. Poi il campo darà i suoi verdetti”. Lo afferma il difensore del Napoli Kostas Manolas. Il centrale azzurro traccia la sua griglia nella corsa scudetto: “Occhio – dice – anche all’Inter, che sta facendo una grande squadra comprando calciatori come Sensi, Lukaku e Godin. Poi ci sono anche Roma e Milan, altrettanto forti ma forse un po’ indietro. Ma molte squadre si stanno rafforzando anche le piccole come Genoa e Cagliari. Sarà un campionato molto difficile che, secondo me, si deciderà all’ultima giornata”. A poche ore dell’ultima amichevole precampionato, Manolas parla del suo primo mese in azzurro: “Ho trovato un bellissimo gruppo, con un grande allenatore e un ottimo staff. Il mister mi ha impressionato con la sua tranquillità, riesce sempre a tirare fuori il massimo da ognuno. E’ la prima volta che vedo un tecnico così”.