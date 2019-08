(ANSA) – TEHERAN, 10 AGO – “L’Iran non esiterà a salvaguardare la propria sicurezza” nel Golfo Persico dove “qualsiasi presenza extra-regionale è per definizione fonte di insicurezza, nonostante la propaganda”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ieri in un tweet, in merito all’annuncio degli Stati Uniti di voler creare una coalizione per difendere la navigazione nel Golfo alla quale Israele si è detto pronto a contribuire. “Il Golfo Persico è un’ancora di salvezza e di conseguenza una priorità di sicurezza nazionale per l’Iran, che da tempo garantisce la sicurezza marittima”, ha aggiunto il ministro.