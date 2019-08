(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Sarà Marc Marquez (Honda) a partire in pole position nel Gp d’Austria classe MotoGp, che si disputa domani sul circuito dello Spielberg. Con il tempo di 1:23.027, lo spagnolo precede di 434 millesimi Fabio Quartararo con la Yamaha non ufficiale di 488 la Ducati di Andrea Dovizioso e di 496 Maverick Vinales con la Yamaha. Ottimo quinto tempo per ‘Pecco’ Bagnaia con la Ducati non ufficiale, mentre Valentino Rossi ha chiuso ottavo, staccato di 790 millesimi da Marquez. Più indietro, solo 12/o, Danilo Petrucci, a oltre nove decimi.