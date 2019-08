(ANSA) – MOSCA, 10 AGO – Lyubov Sobol, fedelissima di Alexei Navalny e candidata non ammessa alle elezioni comunali di Mosca, è stata fermata dalla polizia prima della manifestazione (autorizzata) di corso Sakharov. Sobol ha pubblicato un video su Twitter in cui ha mostrato gli agenti entrare nel suo ufficio. Il fermo è stato poi confermato dal capo dell’organizzazione per i diritti umani Agora, Pavel Chikov. L’avvocato dell’organizzazione fornisce infatti consulenza legale a Sobol. Al momento la polizia russa avrebbe effettuato 27 fermi alle manifestazioni di oggi a sostegno dei candidati indipendenti esclusi dalle elezioni comunali di Mosca. Lo sostiene la Ong OVD-Info. La maggior parte di questi (20) è avvenuta a San Pietroburgo, dove la manifestazione non era autorizzata. Gli altri fermi sono avvenuti a Mosca (5) e a Rostov sul Don. La testata indipendente Meduza parla però di “almeno 50 fermi” a San Pietroburgo.