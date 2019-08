(ANSA) – ROMA, 10 AGO – “Marquez non solo è veloce sul giro ma ha anche un buon passo, quindi proverà a scappare. Anche noi però andiamo bene sul passo, abbiamo lavorato tanto, e quindi cercheremo se possibile di tenergli testa”. Così il pilota della Ducati, Andrea Dovizioso, dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp d’Austria classe MotoGp. Dovizioso ha fatto i complimenti al rivale, che gli era accanto, per aver battuto il record di pole nella classe regina che divideva fino a stamattina con Mike Doohan, con 58. “E’ un fatto che mi rende felice – ha detto lo spagnolo, che ha dato quasi mezzo secondo di distacco a Quartararo, Dovizioso e Vinales -, ma ora devo pensare alla gara. Per le qualifiche abbiamo indovinato la strategia giusta. Io speravo di scendere sotto l’1’23, ma sono contento comunque… Certo che fare un giro veloce è un conto, fare la gara che ne ha 28 e ben altro. Vedremo domani”.