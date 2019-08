(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Elena Cecchini ha vinto la medaglia d’argento nella prova su strada agli Europei di ciclismo in corso in Olanda. Dopo i due prove nelle gare under 23, ieri con la Paternoster e oggi con Dainese, un’altra medaglia per l’Italia nella manifestazione continentale: Cecchini ha chiuso la volata finale alle spalle dell’olandese Amy Pieters.