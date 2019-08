(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Alla rincorsa sul giro secco in qualifica, le Aprilia lasciano ben sperare Andrea Iannone e Aleix Espargarò per quanto mostrato sul passo gara in vista del Gp d’Austria. I due piloti hanno concentrato il lavoro sulle RS-GP in vista dei 28 giri, ottenendo buoni riscontri: l’obiettivo è recuperare quante più posizioni possibili in una corsa che sarà selettiva sul fronte degli pneumatici. L’italiano partirà indietro in griglia, dalla 18/a posizione, appena davanti allo spagnolo. “Oggi le mie sensazioni in sella sono state buone – ha commentato Iannone – anche se non posso essere soddisfatto. Il ritmo non è male: domani sarà importante riuscire a non perdere troppo terreno nei primi cinque giri, dopodiché penso che saremo in grado di gestire bene le gomme, quindi un recupero è possibile”. Conta su una buona partenza anche Espargarò: ” Sapevano che qui avremmo faticato ad essere efficaci sul giro singolo. Grazie al dispositivo che ci aiuta in partenza sono fiducioso di poter recuperare posizioni, come a Brno”.