(ANSA) – SIENA, 10 AGO – Una vera e propria ovazione con un lungo applauso ha salutato il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto dedicato alla Madonna dell’Assunta che è stato dipinto da Milo Manara, presentato oggi. Bellezza, candore e forza: ecco gli elementi scelti dal celebre fumettista. La figura della Vergine che omaggia nei colori l’Assunta di Tiziano occupa metà della seta, porta una veste rossa che sfuma nell’arancio e un grande mantello azzurro che, come animato da una folata di vento, si solleva per delineare un frammento della volta celeste. Una sintesi dinamica e lirica che si ritrova anche nell’originale rappresentazione dell’araldica contradaiola con gli stemmi in oro che corrono lungo il drappellone sollevando polvere di stelle. Nell’opera di Tiziano sono gli angeli a sorreggere l’Assunta. Nel drappellone di Manara c’è un cavallo ben saldo con gli zoccoli sulle nuvole. “Non esiste contraddizione tra l’amore sacro e l’amore profano – ha detto commosso Manara – Io non ho voluto assolutamente travalicare nessun limite e magari chi si aspettava qualche elemento di scandalo rimarrà deluso. Ma quello che scandalizza di più oggi è il rispetto. E io ho voluto rappresentare proprio questo scandalo, il rispetto”.(ANSA).