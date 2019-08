(ANSA) – TORINO, 10 AGO – “Il nostro lavoro è stato intenso, miglioriamo ogni giorno, cerchiamo di fare quello che ci dice l’allenatore”. Juan Cuadrado fa il punto sulla preparazione della Juventus al termine dell’amichevole persa 2-1 contro l’Atletico Madrid. “Tutti gli allenatori hanno stili di gioco diversi, Sarri è diverso rispetto ad Allegri – osserva il colombiano, schierato nel secondo tempo da terzino destro -. Ora dobbiamo giocare di più la palla, avere una trasmissione più rapida e dobbiamo fare quello che ci dice Sarri”. Nonostante la sconfitta, le sensazioni sono positive, come lo è il clima attorno alla squadra. “Sentire un’atmosfera come quella di Stoccolma, sentire la passione del popolo juventino per noi è molto importante – conclude Cuadrado -. E’ stato meraviglioso qui a Stoccolma e sono orgoglioso di questo”.