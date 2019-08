(ANSA) – FIRENZE, 10 AGO – Amichevole di lusso domani sera (ore 21) allo stadio Franchi fra Fiorentina e Galatasary. Per la squadra viola sarà un test in vista del debutto ufficiale fra una settimana in Coppa Italia contro la squadra dell’ex Fatih Terim, il tecnico turco che ha guidato i viola nella stagione 2000-01 per sole 20 giornate. ”E’ sempre una grande emozione tornare a Firenze – ha dichiarato Terim – a maggior ragione questa volta visto che sarà la prima da avversario contro la Fiorentina. Ho conservato tanti bei ricordi di questa mia esperienza viola come di tutti i giocatori che ho allenato”. Il tecnico turco ha conosciuto il braccio destro di Commisso, Joe Barone: ”Gli ho fatto gli auguri con l’auspicio che la Fiorentina possa tornare presto grande, lo meritano la città e i tifosi. Il Milan? Lì ho lasciato molti amici ma la Fiorentina per me è un’altra cosa. Il calcio italiano? E’ cresciuto, la Juve sta dominando ma ci sono squadre come Inter e Napoli pronte a dar battaglia”.