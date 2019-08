(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Ancora un successo per la Lazio di Simone Inzaghi nella marcia di avvicinamento al campionato. I biancocelesti hanno battuta 2-1 in amichevole il Celta Vigo: decide la doppietta di Immobile, protagonista del match, per gli spagnoli a segno Beltran. Dura invece solo dieci minuti la partita di Felipe Caicedo che, entrato nella ripresa al posto di Immobile, si è fatto sostituire poco più tardi. Le sue condizioni sono da valutare.