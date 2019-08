ROMA. – Nuova tragedia della disperazione in Africa: decine di persone sono rimaste uccise da un’esplosione mentre raccoglievano il carburante fuoriuscito da un’autocisterna che aveva subito un incidente a Morogoro in Tanzania. Il bilancio provvisorio è di almeno 62 morti e 70 feriti, molti in gravi condizioni a causa della gravità delle ustioni riportate.

“Temiamo che il numero delle vittime possa aumentare”, ha affermato un responsabile della polizia. Le immagini della tragedia, terribili, mostrano decine di corpi carbonizzati lungo una strada sterrata, considerata una delle arterie principali per il rifornimento di carburante da e verso il porto di Dar es Salaam, che dista circa 200 chilometri a est.

Un video, girato poco prima dell’esplosione che ha fatto strage, mostra uomini e donne accorrere sul luogo dello schianto dell’autocisterna, rimasta incagliata tra gli alberi, tutti con delle taniche per raccogliere la benzina. Tra le vittime, “ci sono molti autisti di moto-taxi”, accorsi sul posto per raccogliere il carburante dell’autocisterna, ma anche diversi passanti, ha annunciato il capo della polizia locale, Willbrod Mtafungwa.

Purtroppo si tratta di tragedie ricorrenti nella storia recente africana: lo scorso mese furono 45 i morti in un episodio simile in Nigeria. Sono stati invece 80 i morti a Niamey, la capitale del Niger, nel maggio scorso, in un incidente nei pressi dell’aeroporto. Numeri agghiaccianti ma quasi nulla in confronto alla tragedia del 2010 in Congo, quando i morti furono 292, e del 2015 in Sud Sudan, 203 morti.