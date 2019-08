(ANSA) – MILANO, 10 AGO – Aspettando Lukaku, l’Inter chiude la preparazione estiva con una vittoria contro il Valencia ai rigori per 7-6 nel Trofeo Naranja, dopo l’1-1 dei 90′ regolamentari. A Valencia un piccolo passo indietro dal punto di vista del gioco per la squadra di Conte, a lungo in balìa degli spagnoli più avanti nella preparazione. I nerazzurri si limitano ad uno sterile possesso palla, mentre il Valencia spinge e va in vantaggio al 38′ con un colpo di testa di Soler. Non aiuta nemmeno il ritorno da titolare di Lautaro Martinez, in ritardo di forma. Meglio gli uomini di Conte nella ripresa, seppur in difficoltà nel creare occasioni: il primo tiro in porta arriva al 67′, con un destro centrale proprio di Lautaro. La scintilla per il pareggio arriva dal solito Esposito, che, subentrato, si guadagna un rigore che Politano trasforma per l’1-1 all’82’. Nel finale De Vrij salva sulla linea una conclusione a porta sguarnita di Cheryshev. Si va così ai rigori, dove Garay calcia alto e Bastoni regala il successo ai nerazzurri.