ROMA. – Ha dovuto soffrire fino al tie break, ma l’Italia della pallavolo centra un’altra vittoria al torneo preolimpico in corso a Bari e ora si gioca con la Serbia lo spareggio che vale i Giochi di Tokyo. Dopo il facile esordio con il Camerun, gli azzurri di Blengini hanno faticato parecchio per battere l’Australia, che ha ceduto solo al quinto set, dopo oltre tre ore di gioco e ribaltamenti di fronte.

Davanti ai 4.100 spettatori del PalaFlorio, l’Italvolley strappa un successo fondamentale per tenere vive le proprie speranze di volare in Giappone tra un anno. Grazie al 3-2, infatti, la nazionale è ancora padrona del suo destino: la vincitrice tra Italia e Serbia si qualificherà infatti direttamente al torneo olimpico. Gli azzurri non si sono espressi al meglio nel primo set, vinto dall’Australia.

La reazione azzurra è arrivata nella seconda frazione, gestita però con autorità. Nel terzo l’Italia ha sofferto e inseguito a lungo gli aussie, riuscendo a cancellare anche due palle set agli avversari, prima di dover cedere (24-26). Il quarto set ha cambiato nuovamente copione, i ragazzi di Blengini sono tornati padroni del campo e hanno prolungato la gara al quinto.

Il tie-break ha rispecchiato l’andamento del match, l’equilibrio è durato sino alle fasi finali, quando gli azzurri hanno piazzato la zampata decisiva, scatenando il tifo sugli spalti dell’impianto barese. Un tie break incandescente ha regalato a Juantorena e compagni la vittoria. Ora la Serbia per il sogno a cinque cerchi.