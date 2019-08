(ANSAmed) – TEL AVIV, 11 AGO – Decine di fedeli islamici sono rimasti feriti nei disordini nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme, secondo la agenzia di stampa palestinese Wafa. Per lo più, precisa, sono stati colpiti da proiettili rivestiti di gomma, da schegge di granate assordanti e da gas lacrimogeni. Secondo la Wafa, 100 mila palestinesi hanno partecipato oggi alle preghiere della Festa del Sacrificio. In Israele, polemiche per il divieto della polizia ad autorizzare oggi l’ingresso di ebrei nella Spianata.