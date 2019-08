(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Il Warm Up della MotoGp al Red Bull Ring si svolge su pista bagnata. Dopo la pioggia della notte, la situazione meteo appare fortemente instabile e per la gara le variabili sono tantissime. Si provano gli assetti da bagnato e il primato lo segna Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) con il tempo di 1:28.803s. Valentino Rossi è molto competitivo sul bagnato e si piazza secondo. Il pilota Monster Energy Yamaha è secondo davanti a Karel Abraham (Reale Avintia Racing). Dalla pole position scatterà Marc Marquez (Repsol Honda) che interpreta una sessione prudente (suo il settimo tempo) così come i ducatisti. ”Stamattina è andata bene – ha detto Valentino Rossi ai microfoni di Sky – mi sono trovato bene con le gomme da pioggia. La cosa migliore sarebbe che non piovesse più così faremmo una bella gara”