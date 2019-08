(ANSA) – MILANO, 11 AGO – “Si trattava di un impegno difficile, importante, contro un’ottima squadra. La prova dei ragazzi è positiva perché hanno dimostrato di non voler mollare, non vogliono uscire sconfitti: è una cosa molto positiva a livello di mentalità”. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha commentato così, ai microfoni di Inter Tv, il successo ai rigori contro il Valencia. “Ho detto ai ragazzi che possono fare meglio, ma noi stiamo lavorando tanto per migliorare – ha proseguito -. Sono un po’ stanchi, perché stiamo lavorando dal punto di vista tattico ma anche fisico per mettere benzina. Questo è stato un altro step per crescere”. “Era la prima volta in questa estate che Lautaro e Politano giocavano assieme – ha aggiunto Conte -. Lautaro si allena con noi da pochi giorni, ma ci ha messo impegno e volontà. Matteo era rimasto fuori per un problema. Entrambi, ma in generale tutti, devono entrare bene nei meccanismi che chiedo in attacco. Sono contento per Esposito, entrato col piglio giusto”.