(ANSA) – HONG KONG, 11 AGO – Alcune migliaia di persone sono scese in strada oggi a Hong Kong per una nuova protesta – per il nono week-end consecutivo – contro la crescente influenza di Pechino sull’ex colonia britannica, rientrata nell’orbita cinese nel ’97. I manifestanti hanno invaso diverse strade ed in certe zone ci sono stati scontri con la polizia, che ha tentato di disperderli con i lacrimogeni. La polizia ha permesso il raduno a Victoria Park, ma ha negato la richiesta di organizzare anche una marcia nella parte orientale dell’isola. Gli incidenti si sono verificati all’interno di una stazione ferroviaria. I lacrimogeni sono stati utilizzati anche in centro, quando i manifestanti hanno bloccato l’ingresso di una piazza. A Victoria Park nel frattempo sventolavano striscioni con scritto “Restituiteci Hong Kong” e “Ritirate la legge malvagia”, rivolti contro il governo locale, in riferimento al disegno di legge sull’estradizione in Cina, che è stata la scintilla della protesta.