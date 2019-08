(ANSA) – MOSCA, 11 AGO – La sorella 17enne del giovane arrestato per la sparatoria in una moschea in Norvegia è stata trovata morta nell’appartamento del ventenne. Lo ha reso noto la polizia di Oslo, aggiungendo che il responsabile della sparatoria è sospettato anche di quest’omicidio. La polizia, durante una conferenza stampa, ha affermato che il giovane arrestato, a quanto sembra un estremista di destra, era già noto alle forze dell’ordine, anche se non era considerato una persona dal “profilo criminale”.