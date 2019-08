(ANSA) – ROMA, 11 AGO – “Papa Francesco, vorrei portare alla Sua attenzione la vicenda che ha colpito la mia famiglia e che si aggiunge al già straziante dolore della perdita di mio marito, Fabrizio Piscitelli. Per opera di un provvedimento del Questore non possiamo garantirgli un degno funerale”. E’ l’appello che Rita Corazza, moglie dell’ultras della Lazio noto come Diabolik ucciso nei giorni scorsi a Roma, rivolge al Pontefice.