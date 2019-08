(ANSA) – FIRENZE, 11 AGO – Goleada della Fiorentina alla sua prima uscita stagionale davanti ai propri tifosi. Contro il Galatasaray dell’ex Terim, acclamatissimo, la squadra di Montella ha vinto 4-1: a segno su rigore Boateng e Sottil nel primo tempo, quindi Mor ha accorciato contro un non impeccabile Dragowski, tris di Benassi e infine poker di Simeone appena entrato su assist di Chiesa, pure lui subentrato nel finale. La Fiorentina nonostante la serata molto calda e alcune lacune ha mostrato sprazzi di buon gioco e ha divertito i settemila spettatori. Sugli scudi in particolare Boateng che col 10 sulle spalle ha giocato al centro del tridente, il figlio d’arte Sottil e un altro neo viola, Lirola. La fascia di capitano è finita al braccio di Badelj appena tornato in viola. A metà ripresa ha esordito anche un altro neo acquisto, Pulgar. Passi avanti dunque per questa Fiorentina in attesa della sfida di Coppa Italia fra una settimana contro il Monza.