(ANSA) – NEW YORK, 12 AGO – L’autopsia sul corpo di Jeffrey Epstein è stata eseguita, ma per conoscere con certezza le cause della morte del finanziere bisognerà aspettare ancora: lo ha detto il capo dei medici legali di New York, Barbara Sampson, sottolineando che servono ora maggiori informazioni sul caso. Secondo Joe Cohen, un patologo di lunga data, è normale che il capo dei medici legali di New York prenda tempo prima di emettere una valutazione definitiva: ora, ha spiegato, probabilmente l’ufficio di Sampson vorrà vedere le fotografie, i rapporti della polizia ed altri documenti per confermare i risultati dell’autopsia. Da parte sua, Sampson ha detto che l’autopsia è stata eseguita ieri da un medico legale di New York alla presenza – su richiesta dei rappresentanti di Epstein – di un patologo privato. Come è noto, funzionari della prigione in cui era rinchiuso Epstein hanno attribuito la sua morte ad un apparente suicidio.