(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Alejandro Giammattei, leader della coalizione di destra Vamos, è in vantaggio nel ballottaggio di ieri per l’elezione del prossimo presidente del Guatemala: secondo quanto riporta la Bbc, con il 76% delle schede scrutinate Giammattei può contare sul 59% dei voti contro il 41% della sua rivale ed ex First Lady Sandra Torres dell’Unità nazionale per la speranza (Ude). Sulla base di questi dati, Giammattei ha già dichiarato vittoria sottolineando che “sarà un onore immenso essere il presidente di questo Paese che amo così tanto”. E poi: “Noi ricostruiremo il Guatemala. Non ho parole per dire quanto sono grato”. Nel primo turno svoltosi il 16 giugno la Torres, che è al suo terzo tentativo presidenziale, si era imposta agevolmente ai restanti 17 candidati ottenendo quasi il 26% dei voti. Lo sfidante Giammattei, in lizza per la quarta volta, aveva invece raccolto un pò meno del 14% dei suffragi, una quantità comunque sufficiente per entrare nel ballottaggio.