(ANSA) – PESARO, 12 AGO – Una coppia di origine moldava è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in una zona periferica di Pesaro. Il cadavere dell’uomo è stato trovato impiccato in un capanno, mentre la moglie, da cui si era separato da un anno, è stata trovata senza vita nel bagno con un asciugamano intorno al collo, probabilmente strangolata. A far scoprire i corpi sono state le due figlie della coppia, di 23 e 14 anni, che non riuscivano a contattare telefonicamente la madre. Sul caso indagano i carabinieri. L’ipotesi prevalente è quella dell’omicidio-suicidio.