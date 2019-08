(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Alcune variazioni – dalla quinta posizione in giù però – nella top ten del ranking mondiale, sempre guidata da Novak Djokovic, alla 40esima settimana consecutiva al comando (la 264esima complessiva: è quinto nella speciale classifica), ora con 4.380 punti di vantaggio su Rafa Nadal, che ha confermato il titolo nella “Rogers Cup”. In terza posizione sempre Roger Federer, poi Dominic Thiem, mentre i punti in scadenza della finale 2018 nel “1000” canadese non confermata fanno scivolare al settimo posto il Next Gen Stefanos Tsitsipas, sopravanzato da Kei Nishikori (5°) e Alexander Zverev. Nuovo best ranking per il russo Daniil Medvedev, che grazie alla finale a Montreal si porta in ottava posizione scavalcando il connazionale Karen Khachanov, mentre la notizia che più fa piacere agli appassionati italiani è il ritorno in top ten dell’azzurro Fabio Fognini, con 160 punti di margine sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, 11esimo, suo record personale.