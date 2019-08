(ANSA) – BIELLA, 12 AGO – Incendio alla Bergadano di Gaglianico (Biella), azienda che ricicla carta e plastica. Le fiamme hanno divorato il capannone e si sono estese agli edifici vicini, tra cui una azienda di materiali ferrosi e oli esausti. Nessun danno, al momento, per la concessionaria d’auto che si trova accanto e dalla quale sono stati spostati tutti i mezzi presenti. L’allarme è scattato poco dopo le 5. Sul posto, con carabinieri e protezione civile, stanno operando i vigili del fuoco arrivati da Vercelli, Ivrea, Ponzione, Cossato e Santhià. Il materiale in fiamme è altamente tossico: l’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, sta effettuando i campionamenti necessari per valutare la qualità dell’aria. Su richiesta dei vigili del fuoco, il vicesindaco Mario De Nile sta firmando l’ordinanza che impone la chiusura delle finestre delle abitazioni a causa del fumo. (ANSA).