(ANSA) – HONG KONG, 12 AGO – L’aeroporto di Hong Kong ha deciso di cancellare tutti i voli previsti per il resto della giornata a causa della protesta in corso nello scalo internazionale. Il sit-in pro-democrazia era stato organizzato, attraverso i social media, dopo la diffusione di un video in cui alcuni agenti picchiano un manifestante nell’ennesimo weekend di manifestazioni.